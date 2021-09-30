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قوات أمن سعودية تلقي القبض على عصابة احتجزت 3 مقيمين لابتزازهم ماليا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت شرطة مدينة مكة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أفادت من خلالها بأن عصابة مشكلة من 6 أشخاص قاموا باستدراج واحتجاز رجل وامرأتين داخل إحدى الشقق، من أجل ابتزازهم ماليا بدعوى الحصول على فدية من ذويهم خارج البلاد.

وكشفت شرطة مدينة مكة أنها ألقت القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنغالية، قاموا باستدراج المخطوفين الثلاثة، وهم من الجنسية ذاتها، وقاموا بتصويرهم وتهديدهم بنشر صورهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لابتزازهم ماليا.

وتمكنت شرطة مكة من تحرير المخطوفين واتخاذ الإجراءات الشرطية الأولية بحق الجناة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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