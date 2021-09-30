نائب تونسي في بلاغ للرأي العام: أطراف أمنية تلاحقني أينما ذهبت

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بن غريبة في مقطع صوتي له على حسابه على "فيسبوك" اليوم الخميس، أنه تلقى الثلاثاء الماضي (28 سبتمبر) استدعاء للمثول أمام الفرقة الثانية المركزية للحرس الوطني بالعوينة رفقة شقيقته التي تعمل وكيلة لشركة يملكها منذ سنوات وحتى الآن.

وعنون بن غريبة المقطع الذي نشره بعنوان "بلاغ إلى الرأي العام"، كاشفا فيه تفاصيل ما حدث معه خلال الأيام الماضية، حيث يشتبه أنه متهم بالتربح والفساد.

وأضاف: ''الغريب في الأمر أنه منذ وصول الاستدعاء أصبحت ملاحقا من قبل أطراف أمنية أينما ذهبت''، مشددا على أن ''هذا شيء أمر غير مفهوم اللهم أنا نمثل خطر على الدولة''

وتابع النائب في البرلمان المجمد في المقابل ''العصابة الي شكيت بيها بتهمة الابتزاز قاعدة تطوال رغم عملية الشحن المتواصلة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك''.

وأشار بن غريبة إلى أنه سيتوجه، اليوم الخميس، إلى مقر فرقة الحرس الوطني امتثالا للاستدعاء الذي وصله.

ومن بين القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضاءه في ظل حديث متصاعد عن تورط أعضاء في البرلمان في قضايا فساد كبيرة.

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