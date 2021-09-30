ناخبو مقديشو "ملثمون" أثناء الانتخابات البرلمانية..صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت العاصمة مقديشو انتخابات لست مقاعد من أصل الأحد عشر المخصصة لها في البرلمان الصومالي، بحسب ما ذكر موقع "garoweonline".

​أظهرت الصور التي التقطت من مركز الانتخاب الناخبين وهم ملثمون أثناء انتخابهم الدفعة الأولى من أعضاء البرلمان، مما أثار التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي عن السبب وراء ذلك.

​ووفقًا للموقع، ربما لجأ الناخبون إلى هذه الاستراتيجية كطريقة لتضليل مسلحي حركة الشباب (الإرهابية المحظورة في روسية) الذين سبق لهم أن حذروا من المشاركة في الانتخابات.

وذكرت اللجنة التنظيمية للانتخابات أنها ستستكمل إجراءات انتخاب الأعضاء الـ5 المتبقين من أعضاء اليوم الخميس.