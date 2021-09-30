وزير الاقتصاد الليبي لـ"سبوتنيك": الأصول المجمدة في البنوك الغربية قد تعود إلى البلاد خلال 2-3 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الغويل في تصريح حصري: "أتوقع إعادة هذه الأموال في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".

قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا قلقة من التقارير التي تشير إلى أن الشركات الأوروبية "تثري نفسها" باستخدام الأصول الليبية المجمدة.

وقال نيبنيزا: "المطلوب هو استعادة النظام في المجالين المالي والاقتصادي انطلاقا من مبدأ أن الأصول المالية مملوكة لليبيين بما في ذلك تلك الموجودة في الحسابات المجمدة".

وأضاف: "وفي هذا الصدد، أود أن أعبر عن مخاوفنا بشأن المعلومات التي تفيد بأن بعض الشركات الغربية وخاصة الأوروبية تثري نفسها من الأصول الليبية التي تحتفظ بها".

وجمدت عدد من الدول في جميع أنحاء العالم الأصول الليبية التي احتفظت بها بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في 26 فبراير 2011، والذي تم تبنيه بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد في عام 2011.