السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، ظهر اليوم الخميس، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي.

وأكدت الوزارة السعودية أن هذه البشرى سبتدأ من يوم غد الجمعة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

سبق وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في التاسع عشر من الشهر الجاري، وصول أعداد المعتمرين إلى 10 ملايين منذ إطلاق العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والزيارة، نهاية العام الهجري الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الطاقة الاستيعابية السابقة للعمرة بلغت 70 ألف معتمر يوميا، تم توزيعهم على ثماني فترات تشغيلية يومية، مفيدة بأنه تقوم بالتنسيق مع لوضع خطة إستراتيجية لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3 ملايين ونصف معتمر وزائر شهريا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك.