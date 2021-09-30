مسئول أمريكى يطالب بفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا

القاهرة - سامية سيد - رحب المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل روبيرج، بتنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية ـ السورية، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة فتح جميع المعابر الحدودية مع دمشق لتسهيل عملية وصول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى الشعب السورى.

وقال روبيرج ـ في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية اليوم الخميس، من دبى، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن كثب منذ شهور لبقاء الحدود مع سوريا مفتوحة لتسهيل وصول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى الشعب السورى".

وشدد المسؤول الأمريكى على التزام واشنطن بالعمل مع حلفائها وشركائها والأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري واللاجئين عبر الحدود.

وأكد المسؤول الأمريكي على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع في سوريا بموجب قرار الأمم المتحدة 2254 ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وأضاف روبيرج أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في استئناف المحادثات حول الدستور السوري في جنيف وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب السوري.