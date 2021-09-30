شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن خلال لقائه ميشال عون: نؤكد دعمنا لاحتياجات لبنان الحبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، خلال لقائه الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، إن لدينا جملة من اللقاءات في هذه الزيارة التضامنية المستمرة مع لبنان الشقيق. وأشار إلى كلمة الملك عبدالله الثانى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام إلى حرصه الدائم والأكيد على هذا البلد الشقيق والحبيب، الذي له المكانة الرفيعة والمنزلة العالية في قلوب كل الأردنيين. ودعمنا للبنان مستمر ونسعى ونعمل باتجاه الكثير من الإجراءات العملية التي من شأنها ان تلبي بعض الاحتياجات العاجلة والضرورية التي يحتاجها لبنان". وفق بيان صحفى .

أضاف ، لقد تشرفت للتو بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية ونقلت له تحيات الملك الأردني، والمشاعر الدائمة والداعمة لأشقائكم في المملكة الأردنية الهاشمية من سيدي صاحب الجلالة، مرورا بالحكومة الأردنية والشعب الأردني، للبنان وشعبه الحبيب والمؤسسات اللبنانية. وحملني الرئيس أيضا رسالة خطية إلى أخيه الملك عبدالله.

وأضاف:"عبرت للرئيس وسأواصل لقاءاتي اليوم مع دولة رئيس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب، لتجديد التأكيد على مواصلة اسنادنا ودعمنا لاحتياجات لبنان الحبيب والغالي. ولدينا أيضا جملة من اللقاءات الثنائية لمجموعة من أصحاب المعالي الوزراء الذين يصطحبونني اليوم مع نظرائهم اللبنانيين، لاسيما في مجال الطاقة والكهرباء التي نسعى ونعمل على إيجاد وسائل لتأمينها للبنان من قبل المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون أيضا مع اشقائنا في جمهورية مصر العربية".

واستطرد قائلا :"شددت في هذه اللقاءات على استعدادنا الكامل للعمل لتأمين كل المتطلبات التي يحتاجها لبنان الشقيق، الذي لن ندخر جهدا كدأبنا دوما بقيادة جلالة الملك، في دعمه وإسناده، وهو البلد العزيز والغالي علينا الذي قدم الكثير الكثير لمحيطه العربي، وقدم الكثير من الاسهامات بالموهبة التي يتمتع بها شعبه الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا".