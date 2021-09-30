شكرا لقرائتكم خبر عن 903 مليارات ريال إيرادات متوقعة.. «المالية» تصدر البيان التمهيدي لميزانية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية 2022. وأوضحت الوزارة 903 مليارات ريال الإيرادات المتوقع في عام 2022، وتشير تقديرات الوزارة تحقيق نموا بالناتج المحلي الإجمالي نسبته 5.7% في 2022.

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