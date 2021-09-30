شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت ⁧وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس،⁩ بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر يومياً.

كما أعلنت الحج عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف مصلٍ يوميًّا، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحجز عبر استخدام تطبيق “توكلنا” .