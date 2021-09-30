مسابقة للتصوير الضوئي مع افتتاح "إكسبو 2020 دبي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشراكة مع شركة "كانون الشرق الأوسط" إطلاق مسابقة تصوير تزامناً مع افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي "



وستتم المسابقة المدعومة من كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، عبر قنوات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لاستضافة الحدث وتشجيع الجمهور على استخدام المواصلات العامة للتنقل من وإلى موقع المعرض.

وسيشارك في المسابقة مجموعة من مؤثري قنوات التواصل الاجتماعي والذين سيعلنون عن كل مرحلة من مراحل المسابقة من خلال حساباتهم على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتسهيلاً على الجمهور للمشاركة في المسابقة تم تقسيمها إلى 3 مراحل.

وسيتم إطلاق المرحلة الأولى بالتزامن مع يوم المواصلات العامة خلال شهر أكتوبر بهدف تشجيع المشاركين وتعزيز اختيار وسائل النقل العام لتكون اختيارهم الأول في التنقل من موقعهم وإلى موقع إكسبو والتي تشمل مسار 2020 لمترو دبي وحافلات إكسبو.

أما المرحلة الثانية من المسابقة ستكون في شهر نوفمبر ويطلب من المشاركين تصوير المعالم الحضارية والمناطق الحيوية في الطريق إلى معرض إكسبو بجانب التركيز على تصوير المشاريع المطورة لشبكة الطرق والتقاطعات المجسّرة والطرق الخدمية.

وستكون المرحلة الثالثة في يناير وهي المرحلة الأخيرة من المسابقة والتي تركز على تصوير الأماكن السياحية التي يمكن للزائر الوصول إليها مستخدماً وسائل النقل العام حيث يستطيع السائح الاستمتاع بالسياحة التراثية والثقافية إضافة للمنتزهات ومراكز التسوق العالمية.

وقالت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إن إطلاق المرحلة الأولى من المسابقة يتزامن مع يوم المواصلات العامة في الأول من نوفمبر المقبل حيث تهدف المسابقة إلى اتاحة الفرصة للجميع لمشاركة الآخرين تجربته المصورة في التنقل من محطات مسار2020 إلى موقع الحدث حيث تتميز محطات المسار بالإبداع الهندسي و الخدمات عالية المستوى التي تتوفر للركاب منها خدمة الواي فاي و متاجر للتسوق بالإضافة لمواقف مجانية للسيارات وجسو لعبور المشاة.

وأوضحت المحرزي أن المسابقة تقوم على تحدي المشاركة من خلال تصوير مقطع فيديو أو التقاط صور أثناء رحلة الانطلاق إلى موقع اكسبو باستخدام مسار 2020 ويتم مشاركة مقطع الفيديو والصور من خلال وسم#مسارك_إلى_اكسبو_2020 .. كما يمكن للمشاركين نشر المحتوى المقدم للمسابقة من خلال حساب @canonme @rta_dubai وفيما يخص الجوائز ستقدم جوائز للرابحين في المسابقة عبارة عن كاميرات وبطاقات لدخول معرض اكسبو .

من جهتها قالت مي يوسف مدير الاتصال المؤسسي وخدمات التسويق في "كانون الشرق الأوسط وتركيا ووسط وشمال أفريقيا "باعتبارها المزود الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي وأول شركة على الإطلاق تتولى مهمة المزود الوحيد لحلول التصوير والطباعة خلال فعاليات معرض إكسبو الدولي.

وتابعت ستوظف كانون تراثها وخبرتها في مجال التصوير والتكنولوجيا للمساعدة في إنشاء بيئة آمنة ومتصلة رقمياً كما ستوفر أيضاً للعارضين والزائرين إمكانية الوصول إلى خدمات الطباعة والصور الرقمية بكل راحة في جميع أرجاء المعرض."

وأضافت: "يسرنا أن نعلن عن هذه المسابقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي سنقدم من خلالها منصةً لصانعي المحتوى لتوثيق ومشاركة تجربتهم في التنقل من موقعهم إلى موقع حدث إكسبو وحول المدينة باستخدام حلول ومنتجات كانون وشبكة التنقل التابعة للهيئة".