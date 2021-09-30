شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن إصابات كورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت إصابات كورونا في روسيا اليوم 23888 إصابة مقابل 22430 إصابة أمس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و 511 ألفا و 26 اصابة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن 867 حالة وفاة / مقارنة بأمس / 857 وفاة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ،ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 207 ألفا و255 حالة وفاة ، مع تماثل 18826 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى ستة ملايين و672 ألفا و 767 حالة شفاء.