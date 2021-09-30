شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز. وقال الديوان الملكي في بيان له : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 23 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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