شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي»: 400 ألف ريال عقوبة صيد النمر العربي.. تصل إلى 30 مليون في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، عقوبة صيد النمر العربي. وكشفت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة صيد النمر العربي غرامة تبلغ 400,000 ريال. وأكدت عبر حسابها بتويتر، أنه في حالة تكرار المخالفة خلال سنة، تغلظ العقوبة بغرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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