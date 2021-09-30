كل ما تريد معرفته حول قارئ Boox Nova Air

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أونيكس الصينية عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية Boox Nova Air الجديد، بباقة تجهيزات تنافسية لمقارعة قارئ kindle الشهير من أمازون.



والقارئ الجديد يدعم قلم إدخال البيانات مع نظام جوجل أندرويد 10 وإمكانية تنزيل التطبيقات.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية لقارئ الكتب الإلكترونية الجديد تشتمل على شاشة أحادية اللون من الحبر الإلكتروني E Ink Carta قياس 7.8 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1872 x 1404 بيكسل.

وقد تمت مواءمة معدل تنشيط الصورة بما يتناسب مع الغرض من استعمال الجهاز في قراءة الكتب الإلكترونية، وبالتالي فإنه لا يمكن استعماله في عرض الصورة المتحركة.

وينبض بداخل قارئ الكتب الإلكترونية الجديد معالج ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC بسعة 32 جيجابايت مع دعم شبكة الواي فاي في نطاق التردد 5 و 2.4 جيجاهرتز وتقنية البلوتوث 5.0.

كما تتوافر اثنتين من السماعات لتشغيل الملفات الصوتية، ويمكن نقل المحتويات الجديدة إلى قارئ الكتب الإلكترونية الجديد عن طريق منفذ USB-C.

ويمتاز جهاز Boox Nova Air الجديد بوجود إضاءة أمامية، يمكن تعديل لونها بين الإضاءة الدافئة والباردة، ويدعم قلم إدخال البيانات شدة انضغاط 4096، كما يمكن استعماله لتدوين الملاحظات.

ويعتمد قارئ الكتب الإلكترونية الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10، وبالتالي فإنه يتيح إمكانية تثبيت التطبيقات.

ويأتي الجهاز الجديد بتصميم نحيف لا يتعدى سمكه 6.3 ملم وبوزن 235 جراما مع وجود زرين لتصفح الكتب الإلكترونية وحافظة مغناطيسية تتوافر بشكل اختياري.