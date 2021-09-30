شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إكسبو 2020 دبي" يطلق تطبيقه الرسمي وتطبيقا للأعمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق إكسبو 2020 دبي تطبيقيه الرسمي والأعمال، لضمان الاستفادة القصوى لملايين الزوار من فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي الممتدة 182 يوما.



ويتيح تطبيق إكسبو 2020 الرسمي للمستخدمين التخطيط لزياراتهم في إكسبو 2020، إذ يقترح النتائج الأكثر ملاءمة لاهتماماتهم لإنشاء جدول زيارة شخصي يضم الفعاليات التي يرغب الزائر بحضورها والمعالم التي يريد زيارتها في موقع الحدث.

ويمكن للزوار استخدام التطبيق أيضا لشراء التذاكر، والاختيار من أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، فضلا عن إدارة الحجوزات لنظام الطوابير الذكية من إكسبو 2020، ويمنحهم بذلك القدرة على حجز مدة زمنية مناسبة لزيارة جناح من اختيارهم وتجنب الانتظار في الطوابير.

والتطبيق، طُوّر بالتعاون مع أكسنتشر، شريك الخدمات الرقمية الرسمي لإكسبو 2020، والمتاح للتنزيل عبر متجر تطبيقات أبل "آب ستور" ومتجر تطبيقات غوغل "غوغل بلاي".

ويتيح التطبيق للزوار إنشاء حساب في إكسبو 2020 أو ربط حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استخدام خريطة تفاعلية لموقع إكسبو 2020 مدعومة بنظام المواقع العالمي "جي بي إس"، وإرشادات مفصلة للوصول إلى مختلف الوجهات في أنحاء موقع إكسبو 2020، الذي تساوي مساحته ضعفَي مساحة إمارة موناكو.

وسيوفر برنامج الدردشة التفاعلية "تشات بوت" على التطبيق معلومات عن طريقة جعل الزيارات سلسلة وممتعة في إكسبو 2020، بما في ذلك تفاصيل عن مواعيد العمل، وخيارات المواقف المتاحة، وطريقة الوصول إلى موقع إكسبو 2020 باستخدام خيارات النقل العام الواسعة التي تتيحها مدينة دبي.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية، إكسبو 2020 دبي: "يستضيف إكسبو 2020 دبي العالم في مكان واحد على مدى ستة أشهر، ويوفر للزوار فرصة فريدة لاستكشاف آفاق جديدة والمشاركة في احتفال بالإبداع، والابتكار، والتقدم البشري، والثقافة".

ويضع تطبيق إكسبو 2020 كل ما يوفره الحدث الدولي في متناول أيدي الزوار، مهما تكن اهتماماتكم، كاعتلاء "حديقة الثريّا" التي ترتفع 55 مترا عن سطح الأرض، أو الاستمتاع بأجواء احتفائية في مهرجانات "إيقاعات إكسبو" الموسيقية".

وقال جيرادو كانتا، المدير التنفيذي الأول لشراكة أكسنتشر مع إكسبو 2020 دبي: "ساهمت أكسنتشر، بالتعاون مع اتصالات ديجيتال، في تطوير القنوات الرقمية والموجهة للجمهور للحدث الدولي، بما في ذلك تطبيق إكسبو 2020 الرسمي، وخدمة المساعدة الافتراضية، والموقع الإلكتروني.

أما تطبيق إكسبو 2020 للأعمال، فيتيح لمستخدميه التعرّف إلى مستخدمين آخرين ضمن مجتمع الأعمال ممن تجمعهم بهم اهتمامات وأهداف مشتركة، ويهدف بذلك إلى تسهيل التفاعل الهادف بين الشركات، وكذلك بين الشركات والحكومات، وأيضا ما بين الحكومات، على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات.

ويقترح التطبيق، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتاح على الهواتف المتحركة وأجهزة الحاسوب على حد سواء، النتائج المحتملة الأكثر ملاءمة وتطابقا للمستخدمين بناء على ملفاتهم الشخصية، وخبراتهم، وأهدافهم، وأنماطهم التفاعلية، ويضمن بذلك أن يحقق كل زائر من زوار الأعمال أهداف أعماله.

ويتيح تطبيق إكسبو 2020 للأعمال، المتاح عبر "ويب آب"، "آب ستور" و"غوغل بلاي"، للزوار إنشاء ملفاتهم الشخصية الفريدة، التي تلقي الضوء على معلومات وبيانات التواصل الرئيسية، واختيار عوامل للفرز والتصفية، والبحث عن شركاء محتملين ممن تتطابق ملفاتهم الشخصية معهم.

بعدها يمكنهم البدء بالتفاعل مع مستخدمين ومؤسسات وجهات تجمعهم بهم اهتمامات مشتركة، والدردشة معهم، وترتيب اجتماعات في ما بينهم، من أجل بناء علاقات عمل في فترة انعقاد إكسبو 2020 وكذلك بعد اختتام فعالياته في الحادي والثلاثين من مارس 2022.