يمكنك مشاهدة حفل افتتاح إكسبو دبي 2020 بهذه الأماكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ينتظر العالم، الخميس، حفل الافتتاح المنتظر لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي تستضيفه الإمارات على مدى 6 شهور.



ونشر الحساب الرسمي لإكسبو 2020 دبي فيديو تفصيلي للأماكن التي يستطيع من خلالها الجميع داخل الإمارات مشاهدة البث الحي لحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي ينطلق الساعة 19:30 (بتوقيت الإمارات).

وفي دبي يمكن للزوار مشاهدة الحفل في 17 مركزًا من مراكز تسوُّق ماجد الفطيم، سيتي ووك، نخيل مول، ابن بطوطة مول، فندق أرماني، فنادق روف، العنوان للفنادق والمنتجعات، فيدا للفنادق والمنتجعات، أكور، ماريوت، هيلتون، فنادق آي إتش جي (IHG)، روتانا، جميرا، فنادق حياة، أتلانتس النخلة،

ويمكن للزوار في أبوظبي مشاهدة الحفل الثقافي الأكبر في العالم في فنادق ياس بلازا، وهي لنزلاء فنادق ياس بلازا فقط.

كما يمكن للزوار مشاهدة الحفل من الفجيرة في قلعة الفجيرة، أمَّا في رأس الخيمة فيمكن للزوار مشاهدته في: جزيرة المرجان، الكورنيش، منار مول، وفي عجمان بالحي التراثي.

وأعلن التلفزيون البلجيكي، القناة العامة "آر تي بي إف" أنه سيقوم ببث مباشر لوقائع افتتاح إكسبو 2020، الخميس، على موقعه الإلكتروني.

وبثت الإذاعة البلجيكية تقريرا خاصا من دبي صباح الخميس أبرزت فيه أبعاد وأهمية هذا الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

كما ركزت الإذاعة على التعايش النموذجي القائم في دولة الإمارات والمساواة الفعلية التي ينعم بها القاطنون في الدولة مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم وأصولهم المختلفة.

وعرضت مقابلات مع عدد من البلجيكيين المقيمين في دبي والذين أعربوا عن مدى ارتياحهم للإقامة والعيش والعمل في الإمارات وتمتعهم بكافة الحقوق والرعاية والمزايا.