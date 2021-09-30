معرض إكسبو 2020 دبي يتصدر صحف ومواقع عالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تصدر إكسبو 2020 دبي المواقع و الوكالات الأجنبية من مختلف قارات العالم، بعناوين تبرز ما سيشهده المعرض من فعاليات اسثتنائية.



وينطلق اليوم حفل إكسبو 2020 دبي، أول معرض عالمي يُعقد بالشرق الأوسط ويمتد على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، أبوابه أمام قرابة 200 دولة مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بعد عام من تأجيله لحماية الجميع من عدوى كورونا المستجد.

ووكالة "سبوتنيك" الروسية، التي نشرت موضوع بعنوان "إكسبو 2020 ينتظر أكبر مصحف قرآني في العالم"

وتحدث خلاله عن عرض أكبر مصحف في العالم ضمن فعاليات المعرض، والذي يعود لخطاط من باكستان يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل على ذلك لسنوات وتم تكريمه بجائزة فنان العام سنة 2000 في جامعة العين الإماراتية.

ووكالة "سي إن إن"، التي نشرت موضوع بعنوان "شاهد فيديو بتقنية الفاصل الزمني لمعرض إكسبو 2020 من سماء دبي".

ومن خلاله استعرضت الوكالة الأمريكية نشر معرض إكسبو دبي 2020 عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لمقطع فيديو تم تصويره بتقنية الفاصل الجوي يظهر موقع البناء من السماء.

ويبدأ مقطع الفيديو، الذي تصل مدته إلى 41 ثانية، في عرض موقع إكسبو 2020 كمساحة شاسعة في الصحراء وصولًا إلى ما أصبح عليه اليوم.

وموقع "فيتنام بلص" الفيتنامي الناطق بالإنجليزية، الذي نشر موضوع بعنوان "أسبوع الفيلم الفيتنامي يقام ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي"، اعلن من خلاله عن تخصيص أسبوع كامل للأفلام الفيتنامية سيكون ضمن فعاليات جناح فيتنام من بين فعاليات معرض دبي إكسبو.

و موقع مجلة "فوربس" الذي نشر موضوع بعنوان "خطوط طيران الإتحاد تمنح مسافيرها تذاكر مجانية لمعرض دبي إكسبو 2020"، وضمنه كشف الموقع الناطق بالإنجليزية لمجلة الاقتصاد الرائدة عن تشجيع خطوط طيران الاتحاد لعملائها المسافرين لزيارة دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي على حضور المعرض بمنحهم تذاكر مجانية للحضور.

وموقع "إيورو نيوز" الذي نشر موضوع بعنوان "جمال طبيعي ومواقع فريدة من صنع الإنسان في صحراء دبي"، استعرض خلاله ما ينتظر زوار إمارة دبي من المقبلين على حضور معرض "إكسبو 2020"، وكشف ضمن الموضوع عن بحيرة إكسبو 2020 التي تحتفل بتنظيم المعرض العالمي الأول في الشرق الأوسط، والتي وصفها بأنها أعجوبة أصطناعية.

موقع "آفييشن نيبال" الناطق بالإنجليزية، الذي نشر موضوع بعنوان "خطوط طيران الإمارات تخصص طائرات بتصميم خاص لمعرض دبي إكسبو 2020"، ويكشف الموضوع عن تخصيص خطوط طيران الإمارات لطائرات من طراز A380 بتصميم مخصص للحدث الفريد بألوان زاهية، يحمل عبارة "كن جزءاً من السحر".