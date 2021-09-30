رئيس الوزراء الأردني يستهل زيارته لبيروت بلقاء رئيس الحكومة 

دبي - محمود عبدالرازق - وتأتي الزيارة لتهنئة لبنان بولادة الحكومة الجديدة، وتتضمن جملة من الملفات البارزة التي سيناقشها الخصاونة مع المسؤولين اللبنانيين، ومن أبرزها اتفاق استجرار الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان، فضلاً عن تمتين العلاقات الأردنية اللبنانية، لا سيما وأن العاهل الأردني أبدى مؤخراً في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد وصل إلى لبنان مساء أمس الأربعاء، على رأس وفد وزاري، في أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويضم الوفد الوزاري وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد الأردني إلى المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.