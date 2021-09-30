تشديد أردني على دعم استقرار لبنان وإعادة نهضته 

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الخضاونة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية، إنه "في لبنان للتعبير عن التضامن المستمر للملكة الأردنية الهاشمية مع لبنان الشقيق، وتعرفون المكانة التي يحظى بها في قلب جلالة الملك وكل الأردنيين".

وأضاف قائلا: "لن نتأخر بما لدينا من إمكانيات للاستجابة لكل الاحتياجات التي نستطيع أن نؤمنها للأشقاء في لبنان"، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار التضامن مع لبنان.

ولفت الخصاونة إلى أن "الحديث جرى عن سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري وأيضاً عن جهد يجري مع الأشقاء في الإقليم لغايات تزويد لبنان ببعض الاحتياجات في مجال الطاقة من الأردن".

من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه "خلال الاجتماع تم التطرق إلى العلاقات الثنائية خاصة بما يتعلق بموضوع الطاقة وهذا الأمر سيكون مكان مباحثات ثنائية بين الوزراء اللبنانيين والأردنيين لكي نستطيع أن نصل إلى استجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان".

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استهل زيارته الرسمية إلى لبنان، على رأس وفد وزاري، بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.