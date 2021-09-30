مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.. الثالث خلال ساعات

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، ظهر اليوم الخميس، بأن قناصة إسرائيليين قتلوا مواطنا فلسطينيا، صباح اليوم، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بزعم اقترابه من السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.

وأكدت الصحيفة إصابة المواطن الفلسطيني في الرأس برصاص القناصة الإسرائيليين، ما أدى إلى مقتله، على الفور، وهو المواطن الفلسطيني الثالث الذي يقتل خلال ساعات قليلة فقط، حيث قتلت سيدة فلسطينية، فجر اليوم، بذريعة محاولتها طعن شرطي إسرائيلي في القدس، حيث أطلق عليها النار في باب السلسلة بالبلدة القديمة، وهي من بلدة قباطية بمدينة جنين وتبلغ من العمر 30 عاما.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، قتل شاب شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة برقين، بمدينة جنين فجر اليوم، أيضا.

والأحد الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم "تصفية" 5 فلسطينيين، على الأقل في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه قتل الفلسطينيين الخمسة يأتي كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حركة حماس في الضفة، في وقت يستعد الجيش لإمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية سقوط القتلى في الضفة.

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