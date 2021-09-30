إغلاق ميناء يافا الإسرائيلي بعد اكتشاف صاروخ في المياه... "حدث أمني خطير"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق ميناء يافا على البحر المتوسط بعد العثور على صاروخ بالقرب من الميناء داخل المياه، ووصفت الحادث بـ"التطور الأمني الخطير".

وأكدت الصحيفة أن أحد الغواصين عثر على صاروخ بالقرب من ميناء يافا تحت المياه، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى مكان الحادث، على الفور، وأغلقت الشرطة بدورها المنطقة البحرية المحيطة بالميناء، وإن أبقت حركة مرور الكورنيش مفتوحة.

ووصفت الصحيفة وجود الصاروخ بالقرب من الميناء بالحدث الأمني الخطير، حث تم استدعاء وحدة مخصصة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث للتعامل مع إطلاق الصاروخ، وهي وحدة متخصصة في كيفية التعاطي مع مثل هذه الصواريخ.

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