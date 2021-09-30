إسرائيل تبعث رسالة إلى حماس عبر الوسيط المصري... "ستدفع ثمنا غاليا"

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب "هيئة البث الإسرائيلية"، بعثت إسرائيل رسالة شديدة اللهجة عن أن حماس ستدفع ثمنا غاليا إذا استمرت في تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، متهمة حماس بدعم المظاهرات العنيفة، ومواجهة جيش الدفاع، وإعادة تفعيل الاعتداءات الفردية من طعن ودهس.

وهددت إسرائيل أيضا، حسب الرسالة، بإلغاء كافة التسهيلات التي منحت لقطاع غزة، وتشمل مساحة الصيد البحري، والمعابر.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل سيدة فلسطينية أطلق جنود إسرائيليون النار بذريعة محاولتها طعن شرطي إسرائيلي في القدس. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السيدة التي أطلق عليها النار في باب السلسلة بالبلدة القديمة هي من قباطية بمدينة جنين وتبلغ من العمر 30 عاما.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، قتل شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة برقين بجنين فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية بمقتل الشاب علاء زيود برصاص القوات الإسرائيلية خلال اشتباك مسلح في برقين قضاء جنين.

والأحد الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم "تصفية" 5 فلسطينيين، على الأقل في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه قتل الفلسطينيين الخمسة يأتي كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حركة حماس في الضفة، في وقت يستعد الجيش لإمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية سقوط القتلى في الضفة.

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