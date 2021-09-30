برنامج وزير الخارجية الإسرائيلي في البحرين.. افتتاح سفارة وتوقيع اتفاقيات

دبي - محمود عبدالرازق - ووصلت طائرة لابيد والوفد المرافق له إلى مطار المنامة صباح اليوم، كأول زيارة معلنة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد توقيع اتفاق بدء العلاقات بين البلدين الموقع العام الماضي، ضمن اتفاقيات إبراهام.

وكتب لابيد على حسابه الرسمي عبر تويتر صباح اليوم، معلنا وصوله إلى البحرين، مضيفا "فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب".

​وبحسب برنامج الزيارة المعلن من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلة، من المقرر أن يفتتح لابيد سفارة بلاده في العاصمة البحرينية المنامة، ويجري محادثات مع نظيره البحريني.

وفي تصريحات سابقة قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم، من بينها اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات الصحة والمياه والكهرباء.

​وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: "المجالات الرئيسية التي تتطلع فيها البحرين إلى التعاون تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها (الخميس) ستتمحور حول ذلك".

وأشار المتحدث إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البلدين من بينها اتفاقيات في مجالات الزراعة والنقل والتمويل والاتصالات.

وأعلنت إسرائيل في أول الشهر الجاري تعيين إيتان نائيه، سفيرا لها في المنامة ليكون بذلك أول سفير لها في البحرين في التاريخ، وبعدها بأيام وتحديدا في يوم 14 سبتمبر، قدم السفير البحريني خالد الجلاهمة أوراق اعتماد لرئيس إسرائيل ليكون بذلك أول سفير للبحرين لدى تل أبيب.

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