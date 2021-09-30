إعلام: السودان يضع شرطا قبل تسليم مصريين مرتبطين بـ"خلية داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Hussein Malla

ونقلت "قناة الشرق"، عن المصادر قولها إن الجانب السوداني وافق على الطلب المصري، ولكنه اشترط أولاً إتمام التحقيقات قبل تسليمهم، مشيرة إلى إجراء مدير المخابرات العامة السودانية، الفريق أول جمال عبد المجيد، اتصالات مع نظيره المصري اللواء عباس كامل.

وكانت المخابرات العامة السودانية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن 5 من أفرادها قضوا وأصيب آخر خلال عملية أمنية في العاصمة الخرطوم للقبض على مجموعة من العناصر التي قالت إنها تتبع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت المخابرات العامة السودانية، في بيان، أن العملية أسفرت عن ضبط "11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة"، وذلك بعد قيام قوة من جهاز المخابرات بمداهمة المواقع كافة التي يختبئون فيها داخل كل من حي "جبره" و"الأزهري" في الخرطوم.

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