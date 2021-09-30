وصول وزير خارجية إسرائيل للبحرين فى زيارة رسمية

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى البحرين اليوم الخميس، وزير خارجية دولة إسرائيل يائير لابيد، والوفد المرافق فى زيارة رسمية.

و ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه كان في استقباله بمطار البحرين الدولى، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، و الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية البحريني ، و السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى إسرائيل، والقائم بأعمال سفارة إسرائيل في المنامة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.