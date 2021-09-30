وزيرة خارجية ليبيا تدعو لضرورة تفعيل الاتفاقية المعنية بحماية الحدود المشتركة مع دول الجوار

القاهرة - سامية سيد - دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، على ضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار .

وأكدت وزيرة الخارجية خلال لقائها رئيس النيجر محمد بازوم ، بالعاصمة نيامي،وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، االيوم الخميس،أن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه أن يحد من الظواهر الهدامة التى تهدد شعوب المنطقة كالارهاب ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وعمليات التهريب ، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأوضحت أن تفعيل هذه الاتفاقية ، من شأنها أن تعزز سبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة ، وبالتالي يعود بالمنفعة لكامل شعوبها ، ويلبي تطلعاتها في البناء والتنمية.