الارشيف / اخبار الخليج

"إيسوزو" تستعرص سيارة D-Max لمنافسة Hilux تويوتا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إيسوزو" تستعرص سيارة D-Max لمنافسة Hilux تويوتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

 استعرضت شركة إيسوزو موتورز اليابانية مؤخرا تصميم سيارات D-Max المعدلة الجديدة التي طورتها لتنافس مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.

 

وتتميز سيارات البيك آب الجديدة عن نماذج D-Max السابقة بهيكل أطول بمقدار 20 ملم تقريبا، وبقدرة أكبر على اجتياز الطرق الوعرة بفضل هيكلها الذي بات يرتفع عن الأرض بمقدار 278 ملم، فضلا عن حصولها على عجلات عريضة بمقاس 17 إنشا، وأنظمة فرامل وأنظمة تعليق خاصة، وفق ما "روسيا اليوم".

 

وحصلت هذه السيارات على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة متطورة يمكن التحكم بأنظمتها عبر شاشة لمسية كبيرة، كما جهزت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيات LED الحديثة.

 

وزودت إيسوزو المركبة بنظامي دفع خلفي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة قيادة مختلفة تناسب الحركة على مختلف أنواع الطرق، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

 

وستطرح السيارة بمحركات ديزيل توربينية بسعة 3.0 ليتر، بعزم 190 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بست سرعات، كما ستصدر إيسوزو نسخا خاصة منها تتناسب مع متطلبات الزبائن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا