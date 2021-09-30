التليف النقوي.. سرطان نادر يُصيب نخاع العظم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن التليف النقوي (Myelofibrosis) هو سرطان نادر يُصيب نخاع العظم (تليف نخاع العظم).



وأضافت أنه يحدث بسبب تكون نسيلة شاذة للخلية الجذعية المكونة للدم في نخاع العظم، ما يتسبب في تليف النخاع.

وأوضحت الجمعية أن أعراض التليف النقوي تتمثل في التعب والإنهاك وتراجع القدرة على بذل المجهود وفقدان الوزن والنزيف المتكرر وتجلط الدم وفقر الدم والتعرق الليلي وآلام العظام والإحساس بالوخز وضعف الدورة الدموية في اليدين والقدمين وتضخم الكبد والطحال.

وأشارت الجمعية إلى أن زرع الخلايا الجذعية يعتبر هو العلاج الوحيد، الذي يمكنه علاج التليف النقوي، غير أن زرع الخلايا الجذعية يرتبط بالعديد من المخاطر وارتفاع معدل الوفيات.