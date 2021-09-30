المملكة السعودية تستثني فئة واحدة من شرط اللقاح لأداء العمرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سمحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بإصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا» وحجز المواعيد لأداء العمرة، وذلك بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، واستثنت فئة واحدة من التطعيم باللقاح في حال ظهور الحالة الصحية «محصّن متعافي» في «توكلنا»، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وفقا لصحيفة عكاظ.

فيما شددت الوزارة على إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 - 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.