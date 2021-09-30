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هكذا يعد زيت ورد المسك سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

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يتمتع زيت الوجه المستخلص من وردة المسك (Rosehip) بفوائد جمّة لصحة وجمال البشرة.

 

وأوضحت مجلة "Elle" المعنية بالصحة والجمال أن زيت وردة المسك يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، كما أنه يزخر بمضادات الأكسدة مثل فيتامين A وفيتامين E والأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميجا 3".

 

وبفضل هذه التوليفة الفريدة من المواد الفعالة يعد زيت ورد المسك سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة مثل البقع الصبغية وندبات حب الشباب، ما يسهم في التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع إشراقا وحيوية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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