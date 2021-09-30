هل الأسبرين يحمي النساء الحوامل من تسمم الحمل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوصى فريق من الأطباء الأمريكيين النساء الحوامل بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين للوقاية من تسمم الحمل.



نصح فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة النساء الحوامل المعرضات لخطر الإصابة بتسمم الحمل بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.

وأشار الموقع، في تقرير، إلى أن حالة تسمم الحمل تحدث بعد حدوث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أو وجود بعض البروتينات في البول أو مشاكل أخرى، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للنساء الحوامل أو للولادة المبكرة.

ونقل الموقع عن عضو في فريق عمل الخدمات الوقائية، وهي لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الرعاية الأولية والوقاية يتم تمويلها من وزارة الصحة الأمريكية، الدكتور آرون كوجي قوله: "الخبر السار هو أنه يمكننا تقليل هذه المخاطر من خلال تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين أو 81 ملليجرام منه في اليوم".

وتابع كوجي: "صحيح أن الطريقة الدقيقة التي يساعد بها الأسبرين في الوقاية من تسمم الحمل ليست مفهومة بشكل كامل حتى الآن، ولكننا نعلم أنه يتفاعل مع بعض مكونات مجرى الدم والتي ترتبطة بالالتهابات، كما أننا نعتقد أنه يؤثر على الطريقة التي يتم بها زرع المشيمة في الرحم".

وأوضح كوجي: "مع تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين، يمكننا تقليل مخاطر حدوث تسمم الحمل في المقام الأول، وكذلك يمكننا تشخيصه بسهولة خلال الثلث الأخير من الحمل، والتدخل لعلاجه".

وأشار الفريق إلى أن النساء المعرضات لخطر الإصابة بتسمم الحمل ويجب أن يتناولن جرعة منخفضة من الأسبرين هن أولئك اللائي عانين من هذه الحالة في حالات الحمل السابقة، وكذلك النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم المزمن، واللائي لديهن تاريخ لمرض السكري، أو أمراض الكلى أو اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة.

كما أوصى الفريق النساء المصابات بعاملين أو أكثر من عوامل الخطر المعتدلة للإصابة بتسمم الحمل بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين، وهذا يشمل النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من تسمم الحمل، والسود، وذوات الـ35 وما فوق، وذوات الدخل المنخفض، وأولئك الذين استخدموا تقنيات المساعدة على الإنجاب للحمل.

وقال الفريق إن النساء اللائي تعرضن لولادة سابقة غير معقدة ولا توجد مخاطر للإصابة بتسمم الحمل لا يحتجن إلى جرعة منخفضة من الأسبرين.

واستناداً على مراجعة 23 دراسة سابقة، وجد الباحثون في الفريق أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين تمنع تسمم الحمل أو ولادة أطفال صغار للغاية بالنسبة لأعمارهم أو الولادة المبكرة.

كما وجدت المراجعة، التي نُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن استخدام الأسبرين لا يؤدي لزيادة خطر حدوث انفصال المشيمة، وهي حالة تحدث عندما تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة أو غيرها من المضاعفات مثل نزيف ما بعد الولادة.