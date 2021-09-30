بيلاروسيا وتونس يبحثان آفاق التعاون التجارى والاقتصادى

القاهرة - سامية سيد - بحثت بيلاروسيا وتونس آفاق التعاون التجارى والاقتصادى الثنائى وسبل تكثيف الاتصالات بين دوائر الأعمال.

جاء ذلك، حسبما ذكرت غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية وأوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) المحلية اليوم الخميس، خلال لقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية فلاديمير أولاخوفيتش، السفير فوق العادة والمفوض التونسي لدى روسيا بالاعتماد المتزامن في بيلاروسيا طارق بن سالم لمناقشة التعاون بين دوائر الأعمال.

وتطرق الطرفان إلى الشراكات بين بلج سي آي وجمعيات الأعمال التونسية والفعاليات الثنائية فضلاً عن مشاركة الشركات والمنظمات البيلاروسية والتونسية في كبرى المعارض الدولية في أراضي البلدين.