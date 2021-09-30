الارشيف / اخبار الخليج

بيلاروسيا وتونس يبحثان آفاق التعاون التجارى والاقتصادى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا وتونس يبحثان آفاق التعاون التجارى والاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت بيلاروسيا وتونس آفاق التعاون التجارى والاقتصادى الثنائى وسبل تكثيف الاتصالات بين دوائر الأعمال.

جاء ذلك، حسبما ذكرت غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية وأوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) المحلية اليوم الخميس، خلال لقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية فلاديمير أولاخوفيتش، السفير فوق العادة والمفوض التونسي لدى روسيا بالاعتماد المتزامن في بيلاروسيا طارق بن سالم لمناقشة التعاون بين دوائر الأعمال.

وتطرق الطرفان إلى الشراكات بين بلج سي آي وجمعيات الأعمال التونسية والفعاليات الثنائية فضلاً عن مشاركة الشركات والمنظمات البيلاروسية والتونسية في كبرى المعارض الدولية في أراضي البلدين.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا