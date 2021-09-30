شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 233.22 مليون إصابة على مستوى العالم، في حين يقترب إجمالي الوفيات من 5 ملايين.



وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة أكثر دول العالم من حيث إصابات كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل، وبريطانيا، روسيا، تركيا، فرنسا، إيران، الأ{جنتين وكولومبيا.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 23529 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33.739.980 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 448.062 حالة بعد تسجيل 311 وفاة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 28.718 حالة.

سجّلت بريطانيا 36,722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و150 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 7,771,294، فيما بلغت حصيلة الوفيات 136,525.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 17756 إصابة و676 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة ارتفاع مجمل الإصابات في البرازيل لأكثر من 21 مليون حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 596122.

سجلت ماليزيا 12434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وشفاء 17000 حالة و 240 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 2232960, والمتعافين 2037099, والوفيات 25935.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 9796 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 596 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و655395 والوفيات إلى 276972.

سجلت كوريا الجنوبية 2564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 311,289 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 7 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2481 حالة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الخميس، إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 6 من الحالات الجديدة إصابات محلية، انخفاضا من 11.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 21 حالة من 19. ولم تسجل أي وفيات جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين حاليا 96128 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636

قررت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، الرفع النهائي لحظر التجول في البلاد الذي فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية تأكيد الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن القرار لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية من تفشي الفيروس، مؤكدا ضرورة أخذ جرعات التلقيح ضد الفيروس.