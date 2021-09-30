شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار هطول الأمطار بالسعودية وضباب خفيف بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم الخميس حيث تتأثر السعودية بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما يسود طقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون رطباً مع فرصة بسيطة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية، ويكون حاراً نسبياً مع بعض السحب خلال النهار.

الكويت

ليلًا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة والصغرى تبلغ 25 درجة، ونهارًا حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة والعظمى 41 درجة.