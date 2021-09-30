شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائدة مركبة متهورة وإحالتها للهيئة العامة للمرور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تقود مركبتها بطريقة متهورة. وتفاعلت إدارة المرور مع مقطع الفيديو المتداول وضبطت قائدة المركبة، وأحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقها.

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