اتهام خطير.. يوتيوب يعاقب قنوات"آر تي" الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذفت منصة يوتيوب التابعة لشركة ألفابت قنوات أر.تي الروسية المدعومة من موسكو والناطقة بالألمانية.



وقال متحدث باسم يوتيوب، القناة انتهكت سياسة المعلومات المضللة الخاصة بكوفيد-19.

وأضاف" يوتيوب لديه دوما إرشادات مجتمعية واضحة تحدد ما هو مسموح به على المنصة".

وفي البداية تم إعطاء مخالفة لقناة أر.تي باللغة الألمانية لتحميلها محتوى ينتهك سياسة التضليل بشأن كوفيد-19 على يوتيوب، مما أدى إلى تعليق حقوق النشر على المنصة لمدة أسبوع.

وقالت منصة يوتيوب إنه خلال فترة التعليق حاولت المحطة الروسية استخدام قناة أخرى للتحايل على الحظر المفروض على التحميل.

وأضاف المتحدث "نتيجة لذلك ، تم حذف القناتين لخرقهما شروط خدمة يوتيوب".

من جانبها، نشرت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة أنباء "روسيا سيجودنيا"، مرجريتا سيمونيان، في حسابها على موقع "تليجرام" تعليقاً على ذلك: "تعد قناة RT الناطقة باللغة الألمانية على موقع (يوتيوب) رابع أكثر وسائل الإعلام نفوذاً باللغة الألمانية وفقاً لبيانات شركة Tubular Labs متجاوزة بذلك قناة (دويتشه فيلله) Deutsche Welle الألمانية العملاقة.

وفي يونيو الماضي وحده حصلت القناة على 21 مليون مشاهدة.

وكانت لوكسمبورج، في وقت سابق، قد رفضت منحنا رخصة للبث، مستشهدة بذلك برأي السلطات الألمانية.

هذه حرب إعلامية حقيقية تعلنها ألمانيا ضد روسيا.

إنني أتطلع حقاً إلى أن تمنع دولتي، دون تأخير، دويتشه فيلله ووسائل الإعلام الألمانية الأخرى في روسيا، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب ARD وZDF.

ولن أتحدث الآن عن العقوبات التي يتعيّن فرضها على (يوتيوب) نفسه