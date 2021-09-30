4 أكتوبر.. تحديثات بخصائص مقاطع الفيديو على "انستجرام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ستطلق منصة التواصل الاجتماعية عبر الفيديو والصور "إنستجرام" تحديثات جديدة تتعلق بخصائص مقاطع الفيديو على المنصة التابعة لفيسبوك.



وبحسب خبراء تقنيين، فإنه وابتداءً من يوم الاثنين 4 أكتوبر، وفي سبيل توفير المزيد من التحديثات لتسهيل عمليات إنتاج ومشاهدة مقاطع الفيديو المصورة، سيتمكن المستخدمون من دمج مقاطع فيديو IGTV مع مقاطع Feed في مقطع فيديو واحد يسمى "فيديو انستغرام". فضلاً عن وصولهم لعدد من التحديثات الأخرى، كالآتي:

-إمكانية الاطلاع على ملخص أو اختصار للفيديو المعروض (لمدة 60 ثانية)، أما فيما يتعلق بمقاطع الفيديو الخاصة بالإعلانات فستكون مدة الملخص الخاص بها نحو 15 ثانية.

-إضافة علامة جديدة للفيديو في الملف الشخصي.

-إتاحة خيار قص مقاطع الفيديو وتقليص مدتها.

-توفير خاصية استخدام الفلاتر.

-الإشارة للأشخاص والأماكن (tag).