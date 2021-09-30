اختلاف جذري بين الإنفلونزا وكورونا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رصد باحثون اختلافاً جدرياً بين مرضى الإنفلونزا و"كوفيد 19"، على الرغم من التشابه الكبير في الأعراض.



وكشفت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية والمعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا، أن هناك أعراضاً قد تستمر بعد تعافي المصابين بكلا المرضين.

لكن الفارق الجذري، هو أن استمرار أعراض كورونا مع المرضى يدوم لمدة أطول بكثير مقارنة بمرضى الإنفلونزا، وفق الدراسة التي أشارت لها صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقدر الباحثون أن الأعراض المرتبطة بما يعرف باسم "كوفيد الممتد" كانت أكثر شيوعاً بنسبة 50 %، مقارنة بأولئك الذين أصيبوا بالأنفلونزا.

وقال البروفيسور أميتافا بانيرجي أستاذ علوم البيانات السريرية واستشاري أمراض القلب البريطاني، والذي لم يشارك في البحث، إن "الدراسة كبيرة وجيدة التنفيذ وشاملة".

وأضاف أن "الأعراض الممتدة كانت أكثر شيوعاً بعد كورونا مقارنة بالأنفلونزا".

وبحسب الدراسة، كانت الأعراض الممتدة الأكثر شيوعاً مشاكل التنفس والجهاز الهضمي والإرهاق وآلام الجسم، وأحيانا القلق والاكتئاب، وقد تستمر مع مرضى كورونا لمدة تصل إلى 6 أشهر.