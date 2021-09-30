السويد تلغي معظم قيود فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ألغت الحكومة السويدية أمس الأربعاء معظم القيود التي فرضتها من أجل منع انتشار فيروس كورونا، بعد أن فرضت قواعد مخففة نسبيًا لمدة عام ونصف.



ورفعت السلطات الحد المفروض على العدد الأقصى الذي يسمح له حضور التجمعات والمناسبات مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية أمس الأربعاء. ويلغي التغيير أيضًا قيودًا على عدد الأشخاص الذين قد تتم دعوتهم للاحتفالات مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد أيضا.

وألغت السويد أيضا التوصية بالعمل عن بعد، لكن يجب على أي شخص تظهر عليه الأعراض البقاء في المنزل وإجراء فحص فيروس كورونا.

وقالت الحكومة السويدية والسلطات الصحية إن الاسترخاء أصبح ممكنا بفضل التقدم المحرز في حملة التطعيم، حيث تلقى أكثر من 83 % من الأشخاص في السويد فوق سن 16 عاما جرعة واحدة على الأقل وتلقى أكثر من 76 % التطعيم بشكل كامل.

كما رفعت الدنمارك والنرويج معظم قيودهما.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التوصيات قائمة في السويد، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، والذين يتعين عليهم تجنب الحشود الكبيرة والتقارب البدني الوثيق مع الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر وكبار السن، وفقًا للسلطات الصحية.