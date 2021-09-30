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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 694432 43325632
الهند 447751 33716451
البرازيل 446595 21381790
المملكة المتحدة 136525 7771294
روسيا 415376 7487138
تركيا 63576 7094331
فرنسا 116615 7002393
إيران 120160 5572962
الأرجنتين 115039 5253765
كولومبيا 126219 4954376.
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22221 2000869
37 - المغرب 14248 931973
41 - الأردن 10710 822892
46 - الإمارات 2095 735727
47 - تونس 24842 706314
49 - لبنان 8374 623609.