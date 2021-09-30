الارشيف / اخبار الخليج

دولة عربية تعلن تسجيل صفر وفيات بكورونا.. ما هي؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة عربية تعلن تسجيل صفر وفيات بكورونا.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بمضاعفات فيروس في الكويت، للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الأربعاء عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، في أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

 

ووفقا لبيانات الوزارة انخفض عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة داخل المستشفيات إلى 9 وهو أدنى رقم منذ 26 مارس 2020.

 

وبلغ عدد الحالات في أقسام "كوفيد 19" داخل المستشفيات 39، في حين بلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 658.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا