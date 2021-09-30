شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد المستكة للصحة والبشرة والشعر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

للحصول على صحة جيدة ووقاية من الأمراض يمكنك تناول المستكة التي لها الكثير من الخصائص الرائعة، لا سيما فوائدها العلاجية.



المستكة من المكونات التي تستخدم في الأكلات المختلفة والتي لها مذاق مميز.

وتستخرج المستكة من شجرة الماستيك حيث يتم استخراجها من لحاء الشجرة.

وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية سواء للجسم أو للشعر والبشرة، ويمكن استعراض فوائد المستكة الصحية والعلاجية فيما يلي.

فوائد المستكة العلاجية

علاج قرحة المعدة:

تستخدم المستكة لعلاج قرحة المعدة، وهذا لأنها تحتوي على المواد المضادة للأكسدة، حيث أثبتت الدراسات أن تناول المستكة يساعد على مكافحة عدوى بايلوري المسببة لقرحة المعدة.

التخلص من رائحة الفم الكريهة:

تناول المستكة يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من البكتيريا التي توجد في الفم، كما أنه يساعد على التخلص من التهابات اللثة.

التقليل من الكوليسترول السيء:

المستكة لها دور في التقليل من مستوى الكوليسترول السيء بالجسم، وقد أثبتت الدراسات وفق ما ذكره موقع "health line" أن تناول كمية من المستكة يوميا قيد يساعد على التقليل من تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية بالقلب.

الوقاية من السرطان:

بفضل المواد المضادة للأكسدة التي توجد في المستكة، فإنها تساعد على التقليل من خطر الإصابة بمرض السرطان، خاصة سرطان الرئة والبروستاتا.

فوائد المستكة للجهاز الهضمي:

- تساعد المستكة على التخلص من أعراض متلازمة اضطرابات المعدة، وهذا لأنها تحتوي على مضادات الإلتهابات القوية.

- القضاء على بكتيريا المعدة وعلاج القرح الناتجة عنها.

- أثبتت الدراسات وفق موقع "medical news today" أن المستكة تساعد على التخفيف من أعراض التهابات المعدة وأعراض مرض كرون.

- من فوائد المستكة المساعدة على التخلص من حرقة المعدة، والتقليل من ارتجاع الحمض المريئي.

- مضغ المستكة يساعد على علاج أعراض عسر الهضم، ومنها الألم بالبطن وألم المعدة والحرقة في الصدر.

فوائد المستكة للقولون:

تناول المستكة مهم للتخلص من إنتفاخات القولون والغازات الناتجة عنها.

- التقليل من الآلام الشديدة للقولون.

- الوقاية من إصابة القولون من السرطان، وهذا بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في المستكة.

- المساعدة على التقليل من الغثيان والقيء الذي يصاحب تهيجات القولون.

فوائد المستكة للرجال:

المستكة مفيدة للرجال حيث أنها تساعد على تثبيط تطور سرطان البروستاتا وقد أثبتت دراسة ذكرها موقع "health line" أن صمغ المستكة يساعد على تثبيط مستقبلات الأندروجين التي لها دور في تطور الخلايا السرطانية بالبروستاتا.

فوائد المستكة للتخسيس:

- المستكة لها دور فعال في حرق الدهون الثلاثية المتراكمة بالجسم والتي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول والإصابة بالسمنة.

- يعتبر تناول المستكة بانتظام من أهم الطرق التي تساعد على إنقاص الوزن وخاصة في منطقة الأفخاذ والبطن والارداف والجوانب.

فوائد المستكة للبشرة:

تساعد المستكة على الوقاية من الإصابة بالتجاعيد المبكرة للبشرة، وهذا لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة المسببة للتجاعيد، كما أن المستكة تحفز إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على شباب الجلد والحماية من ظهور التجاعيد.

المستكة مهمة للتخلص من الحبوب الموجودة على البشرة، وهذا لأنها تحتوي على مضادات الميكروبات والبكتيريا، ولهذا فهي جيدة للقضاء على حب الشباب.

الحماية من ظهور الرؤوس السوداء وشد الجلد والتقليل من المسام الواسعة الموجودة على البشرة.

يمكنك تطبيق المستكة على البشرة من خلال وضع ملعقة كبيرة من المستكة في كوب من الماء المغلي، ويتم تقليبها حتى تمام الذوبان وتترك منقوعة به طوال الليل، ويتم تبليل قطعة من القطن بالسائل الناتج عنه وتمسح البشرة به مرتين يوميا، ويحفظ الباقي في الثلاجة لوقت الاستخدام.

فوائد المستكة للشعر:

- المستكة لها الكثير من الفوائد المتعددة للشعر، حيث أنها تساعد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

- التقليل من مشكلة تساقط وتقصف الشعر من خلال الاستخدام المستمر للمستكة.

- زيادة لمعان الشعر وتقويته من الجذور وحتى الأطراف.

- زيادة طول الشعر وإعادة إنبات الشعر المتساقط.

- تنعيم الشعر والتخلص من التموجات الموجودة به، وهذا من خلال غسل الشعر بالماء الناتج عن نقع المستكة به مرتين في الأسبوع.

فوائد المستكة مع القهوة:

- يحرص الكثيرون على تناول القهوة التركي بالمستكة، والتي لها مذاق مثالي وفوائد رائعة للصحة ومنها:

- زيادة معدل حرق الدهون بالجسم.

- زيادة النشاط والحيوية حيث أنها تساعد على تدفق الدم في الشعيرات الدموية بشكل أفضل.

- القهوة تحتوي على الكافيين والعديد من العناصر مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، كما أن المستكة بها نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة ومضادات الأكسدة.

- تناول القهوة بالمستكة يساعد على التقليل من الشعور بالألم.

- زيادة معدل التركيز وتقوية الذاكرة، وهذا لأن القهوة تساعد المخ على إفراز المواد والنواقل الكيميائية التي تزيد من التركيز.

- القهوة بالمستكة تساعد على زيادة قوة العضلات.