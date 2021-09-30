شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية لمريضة في المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نجح فريق طبي سعودي في إجراء أول عملية زراعة لسماعة عظمية إلكترونية.



وتمكَّن الفريق، الذي ينتمي إلى قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، من إجراء العملية لمريضة تبلغ من العمر 13 عاماً، كانت تعاني ضعفاً سمعياً توصيلياً بالأذن اليمنى.

وتمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع (OSIA)، حيث تعـد هذه السماعات الأحدث عالمياً من حيث التقنية، إذ تحتل السعودية المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.