إعلام: القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في جنين خلال اقتحامها للبلدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر محلية بمقتل الشاب علاء زيود برصاص القوات الإسرائيلية خلال اشتباك مسلح في برقين قضاء جنين.

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وأضافت المصادر بأن القوات الإسرائيلية أصابت شابين واعتقلت آخرين خلال عملية لها في برقين والتي طالت منازل عدة.

والأحد الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم "تصفية" 5 فلسطينيين، على الأقل في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه قتل الفلسطينيين الخمسة يأتي كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حركة حماس في الضفة، في وقت يستعد الجيش لإمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية سقوط القتلى في الضفة.

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