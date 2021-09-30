عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكريم الأميرة ديانا.. لوحة زرقاء على شقتها السابقة بلندن

الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365

تم تكريم الأميرة الراحلة ديانا في لندن بوضع لوحة زرقاء على شقتها السابقة، الأربعاء.



وتأتي اللوحة في دلالة على تسليط الضوء على شخصية تاريخية رئيسية في بريطانيا .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن الأميرة ديانا كانت قد عاشت في العقار رقم 60 في منطقة كولهيرن كورت بالقرب من منطقة كينجز رود الراقية في تشيلسي، وذلك عندما استقرت في العاصمة البريطانية بينما كانت شابة قبل الزواج من الأمير تشارلز في عام 1981.

وتقاسمت الشقة مع عدد من الصديقات في الفترة من عام 1979 إلى 1981، من بينهن فيرجينيا كلارك، التي ساعدت إزاحة الستار عن لوحة التراث الإنجليزي خلال احتفالية أقيمت، الأربعاء.

كانت ديانا قد وصفت الفترة التي قضتها في الشقة بأنها "أسعد أوقات حياتها"، وفقا لكتاب أندرو مورتون "ديانا، بكلماتها الخاصة".

وتم ترشيح الراحلة ديانا، وهي العضو السابق الأكثر شهرة من العائلة المالكة الذي يحصل على هذا التكريم، من جانب مؤسسة التراث الإنجليزى لتفانيها فى مجال الأعمال الخيرية . وكانت المؤسسة قد قامت بإدارة حملة تطلب من سكان لندن اقتراح نساء تستحق التكريم بلوحة زرقاء تحيي ذكرى الارتباط بين الموقع والفرد الذي كان يُعتبر بارزاً في مجاله.