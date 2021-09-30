عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. حمم بركان لا بالما تهزم المنزل المعجزة

الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن منزلا معزولا كان يقف وحيدا فيما دمرت الحمم البركانية المئات من المباني المحيطة في لا بالما، إحدى جزر الكناري، ابتلعته الآن أيضا الانهيارات البركانية، عقب أيام من الثوران البركاني.



وبدأ البركان الواقع ضمن سلسلة جبال كومبر فيجا في جنوب الجزيرة، الثوران في 19 سبتمبر/أيلول للمرة الأولى خلال خمسين عاماً.

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأسبوع الماضي الحمم تتدفق حول ما أطلق عليه "المنزل المعجزة" في قرية إلبارايسو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الموندو" الإسبانية فإن المنزل المصمم على الطراز الكناري يعود لزوجين متقاعدين من الدنمارك وهما راينر كوك وإنج بيرجيدورف. ولم يزورا الجزيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "الموندو" عن كوك القول، الثلاثاء: "كل شيء دُمر. لقد خسرنا كل شيء في جزيرتنا الحبيبة. إنه أمر مؤسف للغاية. أنا وإنج حزينان للغاية".