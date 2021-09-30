شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبناني: نسعى لرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 8 ساعات يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن الحكومة تسعى إلى رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 8 ساعات يوميًا، وذلك بدلاً من الوضع الحالي، مؤكدًا أن سعر المحروقات بلبنان قد أصبح غير مدعوم تقريبًا، وذلك لأن المواطن أقل من يستفيد من الدعم على عكس جهات أخرى.

وأضاف فياض - في تصريحات له، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم/الأربعاء - أن الحكومة تعمل على تأمين وسائل نقل مشتركة بالتزامن مع السير بموضوع البطاقة التموينية، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة اليوم بتكليف وزير المال باقتراض مبلغ 100 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، سيكفي المؤسسة على مدى شهرين تقريبًا لتأمين من 4 إلى 5 ساعات يوميًا إضافة إلى الساعات الأربع التي يؤمنها النفط العراقي، لترتفع ساعات التغذية يوميًا إلى 8 ساعات، وهو أمر مرتبط باستقدام الوقود إلى المؤسسة ليضاف إلى كمية الفيول العراقي الموجودة.

وحول زيادة تعريفة الكهرباء، قال فياض إن الوزارة تؤمن الكهرباء للمواطن لساعتين فقط، وبالتالي لا يمكن زيادة التعريفة قبل زيادة ساعات التغذية.