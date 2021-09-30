شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب لإحضار شقيقته فدهسته شاحنة على بعد أمتار من مدرستها بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق الإمام علي بن ابي طالب مع الدائري الثاني، ظهر أمس، حادثة تصادم بين شاحنة وعدة مركبات راح ضحيته 4 أشخاص فيما أصيب (5) آخرين.

وكان من ضمن الضحايا الشاب مازن الحربي؛ ذو الـ(18) عاماً، حيث كان في طريقه لإحضار شقيقته من مدرستها، والتي تقع على بعد أمتار من موقع التصادم.

وأوضحت إدارة المرور بالمنطقة، أن سائق الشاحنة قد فقد السيطرة عليها جراء فشل في مكابحها عندما كانت تسير بسرعة عالية على طريق الإمام علي بن أبي طالب قادمة من طريق قريضة عند الساعة 12:39 ظهرًا، بعد أن قطعت مسافة 14 كيلومتر خلال 12 دقيقة، ليفقد خلالها السائق السيطرة عليها تمامًا بسبب فشل في المكابح.

ودخل السائق، باكستاني الجنسية، بالشاحنة في منطقه تكتظ بالسكان ليرتطم في المركبات التي تتجاوز عددها الـ(8) سيارات كانت متوقفة في الإشارة المرورية، مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص في مكان الحادث، سعوديان ومقيمان فيما أصيب (5) أشخاص، سعوديان و(3) مقيمين.