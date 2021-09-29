شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «مرور خميس مشيط» بشأن غلق إحدى الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت المديرية العامة للمرور بمدينة “خميس مشيط” بمنطقة عسير ، تنويه مهم بشأن إغلاق إحدى الطرق للقيام بأعمال الصيانة. وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن إدارة الطرق فرع وزارة النقل تقوم بصيانة لطريق الملك فهد من نفق الغروي حتى مدخل المستشفى الألماني. وأكدت أنه نظراً لازدحام الطريق وقت الذروة بسبب التحويلة يرجى اتخاذ طريق بديل لتفادي الزحام أما عن طريق الامير سلطان (المائة) أو طريق المحالة.

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