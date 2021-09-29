شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: 4 مزايا لخدمة العنوان الوطني المختصر.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح تطبيق توكلنا، مميزات خدمة العنوان الوطني المختصر والتي يمكن الحصول عليها منها من خلال التطبيق. وأشار التطبيق إلى أن من مميزات العنوان المختصر ما يلي: 1- الدقة في بيانات العنوان. 2- الاختصار في الوقت. 3- السرعة في الوصول. 4- السهولة في الاستخدام.

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